Zorgen onthullingen in podcast voor een nieuwe MeToo-golf op Downing Street?

Het gebeurde toen ze samen op een kamer zaten. Hij had haar behoorlijk veel drank gevoerd, waarna ze besloot om in bed te gaan liggen. Pas de volgende dag besefte ze wat er was gebeurd. ,,Want natuurlijk liet hij me niet met rust”, stelde zij.

Ze besloot om geen formele klacht in te dienen bij de Conservatieve Partij. ,,Ik was bang om het proces op gang te brengen en het risico te lopen dat het uit de hand zou lopen.”

In de podcast beweert een voormalige Tory-assistent dat ze was betast door een man die spoedig zou worden aangesteld als functionaris op Downing Street. Ze trok aan de bel toen duidelijk werd dat hij die baan zou krijgen, maar volgens haar gebeurde er vervolgens niets. Ze voelde een verantwoordelijkheid om nog een keer een melding te doen, dus deed ze haar beklag bij het ministerie. Ze vond het belangrijk om een melding te doen, omdat de plek waar hij ging werken vol met vrouwen zat: ,,En ik dacht: hij doet het straks nog een keer.” Een assistent van Boris Johnson zou haar beschuldigingen hebben weggewuifd, stelt de vrouw. De partij heeft het incident onderzocht, maar besloot de procedure stop te zetten; er waren geen camerabeelden of getuigen die de claims konden bevestigen.

Een regeringswoordvoerder zegt niet in te gaan op individuele gevallen. De Conservatie Partij benadrukt dat het klachten zeer serieus neemt. ,,We kunnen een individu altijd adviseren om de politie te benaderen.”

Bekijk ook: Seksschandaal Westminster staat bol van knulligheid

Gevraagd seks te hebben

Ook Labour-politicus Charlotte Nichols stelt regelmatig ongepast te zijn behandeld en dat haar regelmatig is gevraagd om seks te hebben met een parlementslid die ,,oud genoeg is om mijn grootvader te zijn.” Soms zou dit gebeurd zijn waar andere mensen bij waren, aldus Nichols. ,,Zij lachten dit weg of zeiden niets.”

Ze voegde eraan toe: "Om in Westminster te overleven, moet je wel op dat fluisternetwerk vertrouwen, maar het zal nooit 100 procent effectief zijn.”

In 2017 kwam Westminster Palace in het oog van een MeToo-storm en kreeg het Britse politieke hart de bijnaam ‘Pestminster’. Tientallen klachten van vrouwelijke parlementsleden of medewerksters op de kabinetten doken op. Er rolden zelfs ministeriële koppen. Pestminster leidde tot de oprichting van een onafhankelijke commissie waar iedereen met klachten over seksueel wangedrag en – al even verspreid – zwaar pestgedrag terechtkan. Het is de vraag of het nu weer zover komt.