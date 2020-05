Frankrijk hoopt grenzen op 15 juni te openen voor Europeanen

Over buitenlandse toeristen is nog geen definitief besluit genomen, maar de Franse premier Edouard Philippe wil dat de binnengrenzen van Europa voor toeristen weer open gaan vanaf 15 juni. „Ik hoop dat reizen binnen Europa vanaf 15 juni weer kan.” Sowieso mogen in bijna heel Frankrijk vanaf dinsdag de campings weer open.

Voor de Fransen vervalt de limiet om niet verder dan 100 kilometer van huis te mogen reizen. Als de Europeanen Frankrijk op 15 juni weer in mogen, zouden de Fransen ook weer naar het buitenland op vakantie moeten kunnen. Sportevenementen blijven tot 21 juni verboden.

Premier Philippe zei donderdag dat de resultaten van de coronamaatregelen goed waren. Gemiddeld steken besmette mensen minder dan één ander persoon aan.

Op twee departementen na is Frankrijk nu weer een zogenoemde groene zone waar de beperkingen het meest zijn of worden versoepeld. Alleen Île de France (met Parijs) en Val de l’Oise (ten noorden van Parijs) zijn nog een oranje zone. Daar volgen veel versoepelingen later.

Londen en New York

De coronamaatregelen worden, behalve in Parijs, ook in andere wereldsteden versoepeld. Boris Johnson kondigde donderdag aan dat de lockdown in Groot-Brittannië kan worden verlicht. Zo gaan de scholen in steden als Londen vanaf maandag in fases open en mogen ook bepaalde winkels weer klanten ontvangen, waaronder autoshowrooms. Mensen mogen met maximaal zes personen buiten bij elkaar komen, mits zij afstand houden. Familieleden mogen weer bij elkaar op bezoek.

Volgens Johnson worden diverse van te voren gestelde doelen, zoals minder nieuwe doden, door de coronamaatregelen gehaald.

Ook in New York worden begin juni mogelijk de eerste coronamaatregelen versoepeld. Dat heeft burgemeester Bill de Blasio laten weten. Naar verwachting mogen tussen de 200.000 en 400.000 New Yorkers dan weer aan het werk. Het gaat om mensen die werken in de bouw, fabrieken en de niet-essentiële detailhandel. Ook grote leveranciers mogen in juni waarschijnlijk aan de slag.

„We zijn momenteel in de positie om het te hebben over openstellen van dingen”, zei De Blasio. „Stap voor stap, fase voor fase.” Die eerste versoepelingsfase kan volgens de burgemeester mogelijk plaatsvinden in de eerste week van juni, maar ook in de tweede week.

Lees in onderstaand artikel, dat voortdurend wordt geüpdatet, de actuele stand van zaken in de belangrijkste Europese landen.