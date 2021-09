Haags gemeenteraadslid Van Doorn nacht in cel wegens voorbereiden misdrijf tegen Mark Rutte

Hij zou zijn aangehouden nadat hij zich opvallend gedroeg in de buurt van de demissionair minister-president, zo bevestigt het Openbaar Ministerie in Den Haag. Dit gebeurde in een Haagse buurt waar Rutte op dat moment onder beveiliging rondliep. „Hij zou inlichtingen hebben proberen te verschaffen voor het plegen van het ernstige misdrijf”, aldus een woordvoerder van het OM. Zijn gedrag was vervolgens reden genoeg om de alarmbellen te laten rinkelen bij de beveiligers.

Maandag vrijgelaten

De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging hield hierop Van Doorn aan en droeg hem over aan de politie. De lokale politicus is vervolgens maandag weer vrijgelaten. Het OM laat weten het onderzoek mogelijk dinsdag nog helemaal af te kunnen ronden. Dan wordt ook bekend of Van Doorn in deze zaak nog verdacht is of niet meer.

Deze zaak staat los van de aangescherpte beveiliging rondom Mark Rutte vanwege extreme dreigingen waar De Telegraaf maandag over berichtte.

De advocaat van Arnoud van Doorn was vooralsnog niet bereikbaar. De woordvoerder van Rutte doet geen uitspraken over de veiligheid en bewaking van de demissionair premier.

De 55-jarige Van Doorn moest twee weken geleden in de Haagse rechtbank verschijnen vanwege het opruien tot geweld na het versturen van antisemitische tweets.

Bekeerd tot de islam

Het raadslid bekeerde zich in 2013 tot de islam. Hiervoor was hij onder andere raadslid voor de PVV. Nadat hij brak met deze partij ging hij onafhankelijk verder om na zijn bekering aan te sluiten bij de Partij voor de Eenheid. In 2013 werd hij ook al gearresteerd op verdenking van het lekken van vertrouwelijke stukken aan een journalist. Hij kwam ook in opspraak vanwege het verkopen van wiet aan jongeren. Dit leverde hem een taakstraf op.

Van Doorn kondigde na de verkiezingen, waarbij zijn partij geen landelijke zetel haalde, aan na de gemeenteraadsverkiezingen de politiek te verlaten en naar Marokko te emigreren.