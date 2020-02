Schadevergoeding voor slachtoffers geweld in jeugdzorg

De slachtoffers zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst vrijdagmiddag in Nieuwegein. Daar krijgen zij meer te horen. Dekker wilde vrijdagochtend nog niet zeggen hoe de regeling eruit komt te zien. Dat wil hij eerst aan de slachtoffers uitleggen.

Dekker vindt dat de overheid een verantwoordelijkheid had om met schadevergoedingen te komen. „Deze kinderen hadden recht op een veilige omgeving, die hadden ze thuis niet. Dan ga je naar de jeugdzorg en krijg je juist daar te maken met geweld. De overheid heeft hun niet de veiligheid kunnen bieden waar ze recht op hadden. Dan hoort daar ook een regeling bij.”

Hoeveel mensen ervoor in aanmerking komen is volgens Dekker lastig te zeggen, omdat wellicht niet alle slachtoffers zich al hebben gemeld. Hij wil niet dat slachtoffers hemel en aarde moeten bewegen om hun zaak te bepleiten.

Verhaal delen

„We gaan kijken hoe we dit op een manier doen die voor slachtoffers redelijk is. Dat ze niet met pakken papier hoeven aan te komen, maar gewoon op een nette manier hun verhaal kunnen doen”, aldus Dekker.

Ruim driekwart van de kinderen in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen is de afgelopen decennia geconfronteerd met misbruik, mishandeling, treiteren of verwaarlozing, stelde een onderzoekscommissie vorig jaar vast. Toezichthouders hebben verzuimd in te grijpen, concludeerde de commissie-De Winter. Slachtoffers ondervinden tot op de dag van vandaag hinder van die nare ervaringen.

Minstens één slachtoffer is naar de rechter gestapt om schadevergoeding van de overheid af te dwingen.