Zó groot is woningnood: ’Nog 26.500 studenten zoeken kamer’

De komende acht jaar neemt het aantal studenten dat op kamers wil waarschijnlijk toe met ongeveer 57.000. Dat komt vooral door een hogere toestroom van internationale studenten. Ook neemt het aantal (Nederlandse) studenten aan de universiteit toe en die gaan vaker op kamers wonen dan hbo’ers.

Tot 2025 komen er 16.500 studentenwoningen bij, aldus Kences. „Zelfs als al deze studentenwoningen er daadwerkelijk komen, dan loopt het tekort aan studentenwoningen dus alsnog fors op”, aldus Jolan de Bie, directeur van het kenniscentrum. En dat is volgens haar een groot probleem. „Studenten volgen niet altijd de studie van hun eerste keuze omdat de opleiding te ver van hun ouderlijk huis wordt gegeven en de kans op het krijgen van een kamer klein is. Dit betekent verspilling van motivatie en talent.” Hoeveel studentenwoningen er na 2025 worden bijgebouwd kan Kences nog niet inschatten.

Hotel, bij kennis of bij docent

Studenten die geen kamer hebben, slapen bij kennissen, in hotels, bij andere studenten of zelfs bij docenten, zegt De Bie. Studenten die wél een kamer hebben bemachtigd, zijn volgens Kences een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan de huur.

Studenten die dakloos zijn door de wooncrisis in Groningen hadden in september het Academiegebouw van de RUG bezet. Ze worden gesteund door actiegroep Shelter Our Students. Ⓒ Corné Sparidaens

Uit verschillende steden komen afgelopen weken verhalen over woningtekorten voor studenten. De gemeente Groningen besloot deze week om noodopvanglocaties voor studenten tot einde van het jaar open te houden. Normaal is de hoogste woningnood in Groningen halverwege oktober al opgelost. In meerdere studentensteden, waaronder Maastricht en Amsterdam, proberen actiegroepen studenten aan tijdelijk onderkomen te helpen.

’Studentenhuisvestingsfonds’

Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) worden studenten door het tekort en stijgende huurprijzen beperkt in hun persoonlijke ontwikkeling. Voorzitter Ama Boahene: „Op kamers gaan in je studententijd is een belangrijke stap in het ontwikkelen van zelfstandigheid en een sociaal leven. Dat wordt studenten nu ontzegd: een kamer is voor velen niet te vinden of simpelweg onbetaalbaar.” De LSVb pleit voor een speciaal ’studentenhuisvestingsfonds’ om het probleem op te lossen.