In Nederland ondergedoken Hongaarse topcrimineel gearresteerd

Csaba S. handelde ook in vals geld, vooral in biljetten van 500 euro. Ⓒ Politie Hongarije

Boedapest - Op de aanhouding van een Hongaarse topcrimineel in ons land wordt opgetogen gereageerd in Hongarije. De drugsbaas was ruim een jaar spoorloos voor justitie in Boedapest, maar bleek in Nederland ondergedoken te zitten. Hij wacht op uitlevering naar zijn vaderland.