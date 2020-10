Oorlogsverzamelaars woedend na inbraken: ’Is er een bende actief?’

Eigenaar Wim Seelen voor de ingeslagen vitrines van zijn Eye Witness Museum in Beek. Ⓒ Marcel van Hoorn

OSSENDRECHT - Twee inbraken in ruim twee maanden in oorlogsmusea doen collega’s en verzamelaars sidderen. Want het heeft er alle schijn van dat de rovers in opdracht te werk gingen. Is er een bende actief? „Iedereen maakt zich ernstig zorgen.”