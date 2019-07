Vlaanderen heeft eerste minister-presidente

Homans vervangt haar partijgenoot Geert Bourgeois, die ontslag nam als minister-president om zitting te nemen in het Europees Parlement. Ze neemt de fakkel over terwijl er sinds de verkiezingen van 26 mei nog geen nieuwe regering is gevormd. Vlaams informateur en N-VA-baas Bart De Wever heeft daar ook geen haast mee omdat hij eerst meer duidelijkheid wil over de federale regeringsvorming, heeft hij bepaald. Koning Filip heeft de opdracht voor de twee informateurs van de federale regering daarvoor maandag verlengd tot eind juli.

Homans werd donderdag nog vier dagen in het ziekenhuis opgenomen vanwege hartklachten. Er is volgens haar „niets levensbedreigend” vastgesteld.