Willy krijgt hulp uit alle hoeken na oplichting op Marktplaats: strooien hoedje voor €1325

„Mijn moeder en ik worden er al de hele dag op aangesproken”, vertelt dochter Ellen Kiers. Sinds publicatie van Willy’s vervelende Marktplaats-avontuur in De Telegraaf, staat zowel bij haar als bij haar dochter Ellen Kiers de telefoon roodgloeiend. Een gulle gever bood zelfs aan om Willy duizend euro te betalen, zodat ze geen stress meer heeft over haar benarde situatie. „Echt ontzettend lief dat iedereen zo meeleeft.”

Half juli zag Janssen een leuk hoedje op Marktplaats en sloot een deal met de verkoper. Voor 13,25 inclusief verzendkosten zou het strooien hoofddeksel van haar zijn. Janssen maakte echter een fout en boekte per ongeluk maar liefst 1325-, over, doordat ze de komma op de verkeerde plek plaatste.

Een fout die haar duur kwam te staan, want sindsdien geeft de verkoper – ene ’C’ op Marktplaats- niet meer thuis en lijkt de Ermelose te kunnen fluiten naar haar geld. Zowel de bank als de politie zeggen weinig te kunnen doen om Janssens’ geld terug te vorderen.

Maar er gloort hoop aan de horizon. Naar aanleiding van het artikel in de krant meldden zich verschillende advocaten die Janssen graag kosteloos willen helpen, waaronder Tim Fluitman van advocatenkantoor Westland Partners in Rotterdam.

’Zo sneu’

„Ik las Willy’s verhaal en het raakte me; ik vond het zo sneu”, vertelt Fluitman, die gespecialiseerd is in het erfrecht en daardoor wel vaker ’te maken heeft met oudere mensen die in benarde situaties verkeren.’ „Graag wil ik haar helpen het geld terug te krijgen, want daar heeft ze op grond van onverschuldigde betaling recht op.”

De advocaat heeft inmiddels contact gehad met Janssen en Kiers en heeft de zogenoemde ’formatie-brief’ voor verkoper ’C’ al klaar liggen. „Middels die brief sommeren wij de dame die het geld van Willy heeft ontvangen het bedrag terug te storten. Doet ze dat niet, dan zullen we een procedure starten.”

Eind goed al goed

Hoewel Janssen meerdere aanbiedingen heeft gehad van mensen die haar financieel uit de brand willen helpen, zal ze voorlopig eerst afwachten wat Fluitman voor haar kan betekenen. „Ontzettend lief dat mensen willen doneren, maar we hebben goede hoop dat het geld via de advocaat terugkomt.” Eind goed al goed dus; althans daar lijkt het sterk op.