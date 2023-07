Premium Het beste van De Telegraaf

Uit protest tegen inperken rechterlijke macht Israëli’s woedend de straat op, chaos alom

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Duizenden Israeli’s zijn de straat opgegeaan uit protest tegen het voornemen om de rechterlijke macht aan banden te leggen. Vannacht nam de Knesseth een wet aan die daar een eerste aanzet toe moet vormen. Ⓒ AFP

TEL AVIV - Israël is in chaos ondergedompeld. Woedende demonstranten blokkeren dinsdag door het hele land snelwegen en drukke kruispunten uit protest tegen juridische hervormingen. De politie zet waterkanonnen in en heeft al tientallen betogers gearresteerd.