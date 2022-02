Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlanders vechten mee in leger Oekraïne

Oekraïense militairen zijn blij met de buitenlanders die met hen mee willen vechten. Ⓒ EPA

KIEV - Dat de separatisten in het oosten van Oekraïne buitenlandse hulp krijgen, is alom bekend. Het Kremlin doet er geheimzinnig over, maar het is geen geheim dat er Russische militairen meestrijden tegen de Oekraïense regeringstroepen. Minder bekend is dat ook de Oekraïense strijdkrachten buitenlanders in de gelederen hebben. „Ik wil de Oekraïense manier van leven verdedigen.”