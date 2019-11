Kamer wil recht op asiel voor Afghaanse tolk

Afghaanse tolken worden geregeld om het leven gebracht door de Taliban. Anderen worden bedreigd of zijn ondergedoken. Ook Nederlandse militairen werken in Afghanistan met tolken die uit Nederland meekomen en tolken die lokaal worden geworven.

Minister Ank Bijleveld (Defensie) kondigde in juli aan dat Afghaanse tolken die voor internationale missies in Uruzgan hebben gewerkt hier welkom zijn als zij zich bedreigd voelen. Volgens haar zijn het afgelopen jaar „de nodige” Afghaanse tolken al naar Nederland gekomen.

Dat was nog onvoldoende voor de Kamer. Die wil een structurele regeling. De motie daartoe was een initiatief van D66 en ChristenUnie en kreeg steun van onder meer VVD, SP, GroenLinks en PvdA. Bijleveld gaat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid overleggen over de wens van de Kamer.

Bekijk ook: Band voor het leven na tragedie in Afghanistan

„Deze tolken zijn van onschatbare waarde geweest voor onze militairen. Met gevaar voor eigen leven hebben zij ons geholpen. Nu is het tijd om hén te helpen”, aldus Salima Belhaj (D66). Volgens Joël Voordewind (ChristenUnie) heeft Nederland „een morele plicht hen te helpen en veiligheid te bieden.”

Bijleveld gaat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid overleggen over de wens van de Kamer.