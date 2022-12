Veel gewonden door extreme turbulentie: ’Moeder werd tegen plafond gelanceerd’

Er waren 238 passagiers en 10 bemanningsleden aan boord van het toestel van Hawaiian Airlines. De extreme turbulentie gebeurde op een hoogte van 11.000 meter. Sommige passagiers werden uit hun stoel geslingerd in de Airbus A330-243. Foto’s van de binnenkant van het vliegtuig tonen deuken en scheuren in het plafond. De passagiers liepen hoofdwonden, kneuzingen en snijwonden op en sommigen raakten bewusteloos. Niemand zou levensgevaarlijk gewond zijn geraakt volgens Amerikaanse media. Volgens Hawaiian Air waren de passagiers gewaarschuwd voor turbulentie: het signaal fasten seatbelt zou zijn gegeven.

’Gelanceerd’

Kaylee Reyes was volgens Amerikaanse media één van de passagiers. Ze vloog samen met haar moeder naar huis toen het noodlot toesloeg. Haar moeder kwam net terug van het toilet toen het toestel in zware turbulentie belandde. „Ze had geen kans om snel haar stoelriem vast te maken en werd tegen het plafond gelanceerd”, aldus Reyes. Haar moeder was één van de zeven gewonden die naar het ziekenhuis moest.

Volgens en andere passagier, Jazmin Bitanga, kwam de turbulentie uit het niets en was de schrik enorm. „Ik zag m’n leven aan me voorbijflitsen. Toen het ergste voorbij was, zag ik mensen huilen, schreeuwen en bebloede gezichten. Iedereen was met stomheid geslagen. Na de landing werd omgeroepen om te blijven zitten, zodat eerst de passagiers met de ernstigste verwondingen naar buiten konden. Iemand in een rolstoel werd onder het bloed naar buiten gebracht. Bij die aanblik begon ik opnieuw te huilen.”

Het vliegtuig kon zondag rond 11.00 uur plaatselijke tijd landen op Honolulu’s Daniel K. Inouye International Airport. Medisch personeel verzorgde de gewonde passagiers en bemanningsleden.