Verdachte fatale steekpartij in Amsterdamse Pijp ’hoorde stemmen’

AMSTERDAM - De 30-jarige Mustapha S. uit Amstelveen hoorde verschillende stemmen toen hij in mei vijf mensen neerstak in de Pijp in Amsterdam. De verdachte is nog steeds psychotisch, verklaarde zijn advocaat Nienke Hoogervorst donderdag in de rechtbank in Amsterdam tijdens een eerste inleidende zitting. Een psychiater en een psycholoog doen momenteel onderzoek of er sprake is van een psychische stoornis.