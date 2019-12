Politie betrapt snelheidsduivel, ’walking home for Christmas’

„Driving home werd walking home voor Christmas”, laat de politie Zeeland-West-Brabant weten op Twitter. „Iedereen wil op kerstavond graag op tijd thuis zijn. Zo ook een bestuurder die onze opvallende Audi even over het hoofd had gezien.”

De bestuurder werd staande gehouden bij een benzinestation en moest zijn weg op een andere vervolgen.