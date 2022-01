Alle horeca in Noord-Holland Noord zaterdag uit protest open, gemeenten gedogen actie

De actie is een reactie op het besluit van het kabinet dat onder meer winkels en kappers wel onder voorwaarden open, maar de horeca de deur dicht moet houden.

De restauranthouders, kroegbazen en andere horeca-exploitanten hebben eerder aangegeven dat je juist in deze zaken goed aan de bestaande coronaregels kunt voldoen. En dat zij op omvallen staan als ze niet open mogen.

De Hoornse gemeentewoordvoerster Marieke van Leeuwen bevestigt dat de actie wordt gedoogd. „Wij vinden dat de ondernemers meer gesteund moeten worden in deze tijd. Daarnaast vraagt ook het publiek om meer ruimte. Door de actie te gedogen willen wij als gemeente de horeca ondersteunen. Maar om 20 uur moet alles wel weer dicht.”

Horeca-exploitant Frank Wiese heeft verschillende zaken in Hoorn. Hij gaat zaterdag ook open. „Voor een dag in al onze zaken de keuken opstarten lukt niet, maar ik wil wel zoveel mogelijk open gooien. Het is ook voor het publiek geweldig dat zij weer een rondje kunnen lopen en overal wat kunnen eten en drinken. Het is voorlopig eenmalig, maar we zijn blij dat wij door de burgemeesters worden gesteund.”