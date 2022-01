Deel horeca in Noord-Holland Noord zaterdag uit protest open, verschillende gemeenten staan actie toe

De actie is een reactie op het besluit van het kabinet dat onder meer winkels en kappers wel onder voorwaarden open, maar de horeca de deur dicht moet houden.

De restauranthouders, kroegbazen en andere horeca-exploitanten hebben eerder aangegeven dat je juist in deze zaken goed aan de bestaande coronaregels kunt voldoen. En dat zij op omvallen staan als ze niet open mogen. In eerste instantie werd vrijdag gemeld dat de actie in alle zestien gemeenten zou worden toegestaan, maar nadat enkele horeca-exploitanten aangaven niet mee te willen doen werd dit idee ingetrokken. Waar welke zaken nu wel open zijn is onduidelijk.

Statement

De Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg bevestigt dat hij de actie van ondernemers in zijn gemeente in ieder geval wel toestaat. ,,Het kabinet heeft deels gehoor gegeven aan onze oproep om meer mogelijk te maken. Tegelijkertijd is er voor de horeca, culturele instellingen en recreatieve ondernemers nog weinig perspectief, terwijl de ervaring leert dat we met deze sectoren goede afspraken kunnen maken. Ik begrijp dat dit voor hen een grote teleurstelling is en wil hun de kans geven om een statement te maken. Het moet wel bij een signaal blijven. Als de horecaondernemers ook op andere dagen of buiten de afgesproken tijden om open gaan, volgen er wel waarschuwingen en sancties.’’

Horeca-exploitant Frank Wiese heeft verschillende zaken in Hoorn. Hij gaat zaterdag ook open. ,,Voor een dag in al onze zaken de keuken opstarten lukt niet, maar ik wil wel zoveel mogelijk open gooien. Het is ook voor het publiek geweldig dat zij weer een rondje kunnen lopen en overal wat kunnen eten en drinken. Het is voorlopig eenmalig, maar we zijn blij dat wij door de burgemeesters worden gesteund.’’

Landelijke trend

De horeca in Schagen sluiten zich aan bij de landelijke trend om deze zaterdag hoe dan ook open te gaan. Restaurants en cafés in het centrum van de stad gaan van twaalf uur tot acht uur open.

De Haarlemse horeca opent zaterdag van 12 tot 17 uur de deuren. Burgemeester Jos Wienen heeft horecaondernemers via Whatsapp laten weten binnen deze tijdspanne enkel waarschuwingen uit te delen. Als de horecaondernemers ook op andere dagen of buiten deze tijden om open gaan, volgen er wel sancties.

Dagvoorraad

Er zijn ook horecaondernemers die afzien van deelname aan het protest, zoals Lonnie de Vries van het Wapen van Wogmeer in Hensbroek. „Een dagje open is voor ons niet echt een optie. Het is nagenoeg niet mogelijk om voor één dag voorraad in te kopen. Uiteraard kun je er voor kiezen om een heel beperkt assortiment neer te zetten, echter gaat dat volledig in tegen ons gevoel van gastvrijheid bieden.”

Het Wapen van Wogmeer kan niet zoals een café in Hoorn even open om wat koffietjes te verkopen aan voorbijgangers. „Wij zitten op het platteland. De kosten wegen niet op tegen de opbrengst. We zijn het spuugzat en zitten op onze laatste reserves, maar dit is niet de oplossing.” Zij richt zich voorlopig nog op afhaal. „Het zit niet in onze aard om bij de pakken neer te gaan zitten.”

Oproep

De zestien burgemeesters van Noord-Holland Noord deden donderdag al een oproep aan het kabinet om perspectief te bieden en het sociale leven veilig en gereguleerd mogelijk te maken. Ook deden zij een oproep om ondernemers die zijn getroffen door de lockdown financieel voldoende te steunen.