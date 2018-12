’Quotum voor vrouwen bij Defensie’

PvdA-Kamerlid Ploumen wijst erop dat Defensie al jaren probeert het aandeel vrouwen omhoog te krijgen, dat er ook wel maatregelen zijn genomen, maar dat die geen zoden aan de dijk zetten. „Ik vrees dat we naar hardere middelen moeten grijpen.”

Defensie streeft naar een vrouwenpercentage van 30 procent. Het aandeel vrouwelijke militairen blijft over de hele linie steken op gemiddeld 14 procent. In de functie van kolonel is 5 procent vrouw. Ploumen zou het logisch vinden als defensie voor de helft uit vrouwen bestond, al realiseert zij zich dat dit percentage niet past bij de krijgsmacht. „Sommige delen zijn ook pas net opengesteld voor vrouwen.” Zo staat het Korps Mariniers pas sinds vorig jaar open voor vrouwen.

Het onderwerp vrouwen bij de krijgsmacht houdt de Kamer de laatste tijd nogal bezig. Onlangs is de dienstplichtwet zo gewijzigd dat ook vrouwen dienstplichtig zijn. Dat wil zeggen: als de opkomstplicht - opgeschort sinds 1997 - weer wordt ingevoerd.