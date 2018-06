Handbalcoach in bos op ontucht betrapt

Sjaak S., uit het bij Venlo liggende dorpje Baarlo, werd vorige week op heterdaad betrapt door twee wandelaars in een natuurgebied bij Hout-Blerick, tussen Venlo en Baarlo. De wandelaars zagen dat de man ontuchtige handelingen verrichtte bij het meisje. Toen ze erop af gingen, ging het tweetal er vandoor.

Een van de wandelaars ging vervolgens met haar auto op zoek naar het jonge meisje. Toen ze vanuit Hout-Blerick naar Baarlo reed, zag ze het slachtoffer fietsen. Ze hield haar staande en wist haar vertrouwen te winnen. Het meisje bekende vervolgens de ontuchtige handelingen met haar coach.

Gesprek met ouders

De vrouw begeleidde het meisje daarop naar haar ouderlijk huis en ging een gesprek aan met de ouders en het meisje. Daaruit bleek dat het meisje niet voor het eerst lastig werd gevallen door haar coach. Ook vertelde ze dat Sjaak S. dat deed in het bijzijn van zijn 27-jarige verstandelijk beperkte dochter.

De hele gebeurtenis speelde zich vorige week vrijdag af. Dezelfde dag is de politie ingelicht die vervolgens naar het ouderlijk huis van het zestienjarige meisje is gegaan. Daar is een verklaring opgenomen. Later zijn ook de twee wandelaars verhoord, waarbij ze verklaard hebben wat ze hebben gezien.

Ook judocoach

Sjaak S. is behalve trainer van Cabooter Handbal Venlo ook judocoach. Dat doet hij bij een team van zwakbegaafde kinderen bij judoclub Alcides in zijn woonplaats Baarlo. Bij beide clubs is hij een populaire man, die zich met hart en ziel inzette voor zijn teams van verstandelijke gehandicapten, waarvoor hij bij de clubs veel waardering kreeg. Behalve de verstandelijk gehandicapte dochter heeft hij nog twee volwassen zoons. Zeven jaar geleden trouwde hij zijn huidige vrouw. Die is bij de judoclub in Baarlo bestuurslid, wat voor haar en de vereniging de zaak extra pijnlijk maakt. Sjaak S. werkt bij de gemeente Venlo als grondspecialist.

De politie bevestigt dat de man gisteren is opgepakt op ’verdenking van ontuchtelijke handelingen met een minderjarige’. „Maar tot nu toe gaat het om een slachtoffer. Daarvan is aangifte gedaan. Uit onderzoek moet blijken of het daarbij blijft”, zegt een woordvoerder.

’Enorm geschokt’

Bij de judoclub Alcides in Baarlo is het nieuws als een bom ingeslagen. „We zijn enorm geschokt”, zegt voorzitter Jo Bleser. „We hebben S. de toegang ontzegd en we hebben de ouders ingelicht, samen met de handbalvereniging. Hij heeft net als iedereen een bewijs omtrent gedrag moeten overleggen.” Cabooter Handbal Venlo wil niet reageren op de zaak.

Sjaak S. wil tegenover De Telegraaf niet reageren, op aanraden van zijn advocaat.