Toedracht van mysterieuze dood nog onduidelijk ’Nederlander door het hoofd geschoten in Armenië, granaatscherven naast lichaam’

Door Marcel Vink

Jerevan, de hoofdstad van Armenië. Ⓒ ANP/HH

JEREVAN - Een Nederlander is in de Armeense hoofdstad Jerevan door het hoofd geschoten en overleden. Onze landgenoot werd zondagavond door een voorbijganger op straat gevonden, vlak voor een gebouw, met scherven van handgranaten naast zich. De toedracht rond zijn even mysterieuze als genadeloze dood is nog onduidelijk.