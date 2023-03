Gewapende man in vliegtuig: ’Steward wilde me vermoorden’

Zijn bizarre verklaring staat ook in gerechtelijke documenten die in het bezit zijn van Amerikaanse media. De man stak in het vliegtuig van United Airlines een bemanningslid met een afgebroken lepel. Daarvoor had hij geprobeerd een nooduitgang te openen. De verdachte, de 33-jarige Francisco Severo Torres - een Amerikaan met Zuid-Amerikaanse wortels - vertelde de politie na zijn eerste verhoor dat hij overtuigd was dat de steward die bij hem stond hem dood wilde maken.

„Daarom probeerde ik hem te vermoorden voordat hij dat bij mij kon doen”, zei Severo Torres volgens het medium ABC. Hij had in het toilet de lepel heimelijk afgebroken zodat hij het als steekwapen kon gebruiken. De verdachte probeerde het mannelijke bemanningslid in zijn nek te steken. Dat lukte niet, maar er ontstond meteen veel tumult. Op dat moment greep Ghookasian - die jaren geleden in een Zeeuws asielzoekerscentrum zat - met enkele andere passagiers in en werd de man tegen de grond gewerkt en in bedwang gehouden. Na de landing, twintig minuten later, werd hij gearresteerd. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.

Nooddeur

De man werd al scherp in de gaten gehouden omdat hij de nooddeur had proberen te openen. Volgens zijn verklaring wilde hij dat moment ’uit het vliegtuig springen’. De stewardess zag bij een controle, na een alarm in de cockpit, dat de veiligheidshendel van de deur uit de vergrendelde positie was gehaald. Het lukte hem niet de deur daadwerkelijk te openen, waarop hij door het lint ging.

„Hij zei: ’Ik maak jullie allemaal af, ook jullie vrouwen en kinderen’”, vertelde Ghookasian, een Iraanse christen, tegen De Telegraaf maandag. „We hadden moeite om hem onder controle te houden, hij vocht behoorlijk terug. Hij zei dat hij voor een bloedbad zou zorgen. Kinderen waren in paniek, schreeuwden en huilden. Omdat ik een aansteker in zijn zak zag, heb ik meteen gecontroleerd of hij niet meer bij zich had wat gevaarlijk zou kunnen zijn.”

Severo Torres verscheen maandag voor het eerst in de rechtbank en werd vastgehouden. Donderdag moet hij weer voor de rechter verschijnen.