Premium Het beste van De Telegraaf

De Vierdaagse wandelen voor het goede doel: ’geldlopers’ in actie

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Sommige wandelaars doen niet alleen mee voor de lol, maar ook voor donaties. Ⓒ foto’s ANP/hh, rias immink

Nijmegen - Voor circa 700 wandelaars is de finish op de Nijmeegse Via Gladiola niet het enige einddoel van deze week, zij lopen om geld in te zamelen voor goede doelen. Wie zijn de sportieve ’geldlopers’?