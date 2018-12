Moeder R. en zoon F. liegen in moordzaak

De 53-jarige R. en 23-jarige F. maken er geen geheim meer van dat zij verantwoordelijk zijn voor de dood van hun familielid. Zij probeerden de eerste dagen na de schietpartij in de Nova Zemblastraat in West halverwege augustus 2017 hun rol nog wel weg te moffelen. De waarheid kwam vervolgens met horten en stoten naar buiten. Niet in de laatste plaats omdat R. en F. het ’ongelofelijk dom speelden’, zoals zij samen zelf in de rechtbank samenvatten.

Want moeder R. en zoon F. hebben het doodschieten van hun familielid in ieder geval vier dagen proberen te verdonkeremanen. Nadat zijn moeder Carla werd bedreigd door zijn vreemdgaande vader, schoot F. Campagne senior in huis dood. Uit zelfverdediging klinkt het relaas, want de man des huizes wilde gaan steken met een mes.

Kleren verbrand

F. had na het voorval de realiteitszin dat bekennen bij de politie het enig juiste was. Zijn moeder kon dat niet aan en hield een gang naar de opsporingsdiensten tegen. „Mijn zoon vast, daar moest ik niet aan denken.”

Het duo, dat overigens dagelijks werd geterroriseerd door scheldpartijen en bedreigingen van Roberto Campagne, maakte het na diens dood alleen maar erger door zoveel mogelijk sporen uit te wissen. Het wapen en telefoons werden weggegooid, alle bloedvlekken werden weggepoetst, de kleren van F. werden verbrand en het lichaam van Campagne werd ingepakt in de gang gelegd. Moeder R.: „Ik dacht alleen maar: hij mag niet gaan stinken.”

Broer

Tot overmaat van ramp besloten ze met een neef van Campagne het lijk weg te maken. Moeder en zoon zeggen dat deze Michael aangaf dat zoiets 20.000 euro kost, maar dat hij het voor 10.000 euro - het bedrag dat zij hem boden - zou regelen. De neef, die als getuige in de rechtszaal zat, ontkent geld te hebben gevraagd. Hij verklaarde moeder en zoon uit te horen om met informatie naar de politie te kunnen.

R. en F. logen in de rechtbank opzichtig over hoe ze aan 10.000 euro waren gekomen. Dat schoot de rechter in het verkeerde keelgat, waarop hij dreigde ze op te roepen als getuigen. Immers, een verdachte mag liegen, een getuige moet de waarheid spreken.

Of de rechter zijn dreigement uitvoert, blijkt vandaag op dag twee. Dan komt ook de slachtofferverklaring van Campagnes broer aan bod.

