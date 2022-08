Veel vragen over bizar gezinsdrama in Ghana: ’Zo was hij helemaal niet’

Premium Gossip

Ex-vriendin Ryan Giggs: ’Hij gooide me tweemaal naakt uit hotelkamer’

Trammelant in voetballand: dacht je dat net de oorlog tussen voetbalvrouwen Rebekah Vardy en Coleen Rooney in de rechtbank beslecht was, haalt nu Ryan Giggs (48) de headlines met een rechtszaak. Tijdens deze zaak wordt de voormalig voetballer en bondscoach van Wales door zijn ex-vriendin Kate Grevil...