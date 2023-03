Kamerleden in coalitie op ramkoers

Sinds de afgelopen Statenverkiezingen, waarbij de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU allen flink verloren, lijken de verhoudingen binnen de coalitie onderling steeds verder verstoord. Eerder noemde CDA-campagneleider Derk Boswijk D66’er Groot al de ’beste campagneleider’ van verkiezingswinnaar BBB. Woensdagavond ontstond opnieuw een harde botsing tussen CDA en D66.

In de Tweede Kamer werd in een stekelig debat gesproken over ’geurhinder’. De rechtbank in Den Haag oordeelde vorig jaar dat de Nederlandse Staat onrechtmatig handelt jegens omwonenden van veehouderijen die stankoverlast ervaren. Volgens de rechtbank schiet de huidige wet tekort en worden er geen passende maatregelen genomen.

Motie

Reden voor D66’er De Groot om een motie in te dienen waarin hij het kabinet vraagt de wet fors aan te scherpen. Volgens de democraat ’dreigen mensen structureel in de stank’ te zitten als komende jaren gebouwd gaat worden in gebieden waar de geurnormen structureel worden overschreden. Het Kamerlid oppert om zeer strenge geurnormen te hanteren, waar slechts enkele dagen per jaar vanaf mag worden geweken, bijvoorbeeld als mest door boeren uitgereden wordt.

CDA’er Geurts reageerde als door een adder gebeten op zijn coalitiegenoot. „Ik twijfel wéér aan de verstandelijke vermogens van de heer De Groot!”, zei hij in de Kamer. Geurts vreest dat het plan ingrijpende gevolgen heeft en, net als de stikstofproblematiek, voor nieuwe bouwstops zorgt van minstens vijf tot maximaal negen jaar. „Dit zet Nederland qua woningbouw totaal op slot!”

De Groot ’ziet dat anders’ en herhaalt dat Nederlanders door de overheid niet voldoende worden beschermd. De D66’er erkent dat zijn plan wel betekent dat er ’heel scherpe keuzes’ gemaakt moeten in het landelijk gebied ’en nieuwbouw niet plaatsvindt op een plek waar je ongelooflijk veel stankoverlast hebt’.

Verzet

Het plan van D66 leidt ook tot fel verzet bij de andere coalitiepartij VVD. Kamerlid Haverkort noemt het plan van De Groot ’onverantwoord’. Daarop bitste De Groot terug dat het geurhinderdossier volgens hem in het rijtje past van mensen die ’ongelooflijk in de steek zijn gelaten door de overheid’ en vindt dat geurhinder te vergelijken is met het gaswinningsdossier in Groningen en de toeslagenaffaire. „Je zult er maar wonen!”

CDA-staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) reageerde ook afwijzend op het plan van de D66’er. De bewindsvrouw zei dat de Staat zich niet kan vinden in het vonnis van de rechtbank en daarom hoger beroep heeft aangetekend. Ze gaat wel kijken of nieuw beleid nodig is om bestaande regelgeving af te stoffen.

Later op de woensdagavond boterde het ook al niet tussen De Groot en coalitiegenoot Pieter Grinwis (CU). De Groot suggereerde dat de CU-politicus ’buiten de wet’ handelde toen Grinwis met plannen kwam om de garnalenvisserij te redden, nu nieuwe regels en rechtszaken de toekomst van de sector bedreigen. Die kwalificatie schoot Grinwis weer in het verkeerde keelgat. „Ik ben hier medewetgever en ik maak hier mede de wet!”