Striptease met slagroom bij kinderopvang Utrecht

Het incident in de hal, waarbij ook slagroom werd afgelikt van het bovenlichaam van de vrouw, was voor haar verjaardag. De vrouwelijke medewerker is iemand die volgens de leiding van Jolie ’graag enige aandacht van mannen wenst’.

Het ’feestje’ vond plaats rond 10 uur ’s ochtends, een moment waarop kinderen getuige hadden kunnen zijn. Dat dit niet het geval was, viel op voorhand echter niet uit te sluiten. Er waren immers kinderen in het gebouw. Via een anonieme melding kwam het voorval, dat werd gefilmd, bij de gemeente terecht.

’Geen spijt’

De GGD wijst op de voorbeeldfunctie van medewerkers. „Gezien de maatschappelijke onrust die de laatste maanden is ontstaan over ongepast gedrag, met name op de werkvloer, kan worden geconcludeerd dat de mogelijke blootstelling van kinderen aan een striptease, niet te rijmen valt met het laten kennis maken met algemeen aanvaarde waarden en normen.”

Manager Piet Bais noemt de melding ’smaad, laster en bedreiging’ maar bevestigt wel het incident. In een gesprek met de gemeente op 22 maart stelt hij de anonieme medewerker te zullen ontslaan wanneer diens identiteit bekend wordt.

Daarom concludeert de GGD dat er geen sprake is van een open cultuur. „Hij leek zich in de eerste twee gesprekken meer op te winden over het feit dat iemand het gemeld had, dan over het voorval zelf.”

Al eerder problemen

Bais noemt het GGD-rapport broddelwerk en de melder een ’mol en misdadiger’. Jolie dient een klacht bij de Nationale Ombudsman in. Volgens Bais zijn alle ouders ingelicht, maar is er geen bezorgdheid.

„Op een informatie-ochtend kwamen maar acht tot negen ouders.” Jolie werd vorig jaar enkele keren ook door de GGD bezocht en voldeed toen niet aan de eisen. Op drie groepen was de stabiliteit van de opvang niet gewaarborgd.

Jolie laat nog weten dat het gerechtelijke stappen overweegt tegen de gemeente.