DEN HAAG - Zo’n 1300 topambtenaren draaien jobhoppend mee in het landsbestuur. Spil in die draaischijf voor directeuren is de Algemene Bestuursdienst, uitzendbureau voor overheidsmanagers. Afgerekend op slechte resultaten wordt er zelden. Voor wie faalt bij een ministerie is er altijd een goedbetaalde baan bij een andere overheidsinstelling.