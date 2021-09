Premium Het beste van De Telegraaf

Tweede asielgezin bij rechter teruggefloten na weigeren van woning

Door Sjors van Beek en Judith Janssen Kopieer naar clipboard

Een tweede gezin mag van de rechter uit het azc in Heerlen worden gezet nadat zij een woning in Weert weigerde. Het gaat om een gezin uit Jemen. Ⓒ Rob Oostwegel

MAASTRICHT - Bij de rechtbank in Maastricht heeft een tweede asielgezin bot gevangen na het weigeren van een woning. Ditmaal gaat het om een gezin uit Jemen met zeven kinderen. Ze vonden een huis met drie slaapkamers en een zolder in Weert te klein. Volgens de rechter mag het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het gezin op straat zetten. Maandag werd een identieke zaak bekend rond een Iraaks asielgezin in Heerlen. Beide families verblijven in het azc in Heerlen.