Water zakt gestaag in Friesland: ’Meldingen komen van alle kanten binnen’

„De meldingen komen van alle kanten binnen”, zegt een woordvoerder van de brandweer. „Ze komen uit plaatsen als Harkema , Kootstertille en Buitenpost.”

Ook is er wateroverlast voor een verzorgingshuis in De Westereen. De brandweer meldt dat een aantal bewoners naar een hogere verdieping is geëvacueerd. Verder staat er veel water op een kampeerterrein in Sumar. In een aantal tenten is het water naar binnen gelopen.

Tenten en caravans op camping Klein Zwitserland zijn zaterdagmorgen vol water te komen staan door de zware regenval. Ⓒ kappers media

Een deel van het dak van een bedrijf in Buitenpost is ingestort. De hevige regenval bleek te zwaar voor het dak. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In Surhuisterveen is de kelder van een café onder water gelopen. Ook een deel van de stoep is weggezakt verderop in de straat.

In een deel van Friesland is zondagmorgen wateroverlast ontstaan. Ⓒ Persbureau Noorder Nieuws

Blanke straten in Surhuisterveen zondagmorgen, Friesland. Ⓒ tiplijn telegraaf

In Kollum is een fietstunnel onder water gelopen. De gemeente heeft de tunnel afgezet. Ⓒ Persbureau Noorder Nieuws

Het KNMI meldt dat de buien in de loop van de ochtend Friesland verlaten, maar dat in de middag in het hele land enkele stevige, nieuwe onweersbuien ontstaan. „Bij de buien kan lokaal hagel voorkomen en kan er plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen, hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden”, aldus het KNMI.

Door de hevige regenval is het aquaduct bij Harlingen aan het vollopen. De politie heeft één rijbaan afgezet. Het verkeer kan met gepaste snelheid voorzichtig onder het aquaduct rijden.

Zaterdagavond was er door stortbuien veel wateroverlast op het Zeeuwse eiland Tholen en in het westen van Brabant.

