Kaag over kabinetsmaatregelen voor mkb’ers: ’Best wel lastig’

Al maanden kloppen ondernemers aan voor steun nu zij geconfronteerd worden met exploderende energiebedragen. Hierdoor zijn ook bedrijven al over de kop gegaan, voor hen komt steun te laat.

Kaag vraagt vrijdag na afloop van de ministerraad om geduld. Volgens haar is het maken van een steunpakket voor energie-intensieve mkb’ers complex. Zo moet er onder andere gekeken worden naar verbruikcijfers en is zo’n regeling ’best wel technisch’. Ook moet aan staatssteunregels worden voldaan. Kaag belooft dat er voor 1 november, maar waarschijnlijk al eerder, een klap op wordt gegeven. Eigenlijk was het bedoeling dat dit vrijdag al zou gebeuren.

Volgens Kaag moet het uiteindelijke pakket ’redelijk en rechtmatig’ zijn. Ze wijst erop dat er ook meer rust is gekomen bij huishoudens nu daar een prijsplafond is bepaald. „Wij nemen risico’s als Staat weg bij huishoudens, dat willen we ook doen voor de energie intensieve mkb’ers.”

’De druk zit erop’

Volgens minister Adriaanssens (Economische Zaken), die eveneens voor het steunpakket verantwoordelijk is, worden momenteel de laatste doorrekeningen gemaakt. „De druk zit erop, maar we moeten wel zorgen dat het allemaal klopt.”

Kaag herhaalde vrijdag, toen zij premier Mark Rutte verving tijdens de wekelijkse persconfentie, dat nog niet duidelijk is hoeveel geld exact moet worden uitgetrokken voor het energieplafond van huishoudens, maar duidelijk is dat dat zeker 23 miljard euro gaat kosten. Afhankelijk van hoe de energieprijzen zich gaan ontwikkelen kan dat oplopen tot een duizelingwekkende 40 miljard euro. Een pakket aan maatregelen om energie-intensieve mkb’ers te ondersteunen komt hier nog bovenop.