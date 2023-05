Dacht eerst dat hij stinkvoeten had Hotelgast ruikt ’vreemde geur’ in kamer, blijkt lijk onder bed te liggen

TIBET - Een hotelgast in de Chinese regio Tibet kreeg onlangs de schrik van zijn leven toen hij sliep. Nadat hij was ingecheckt, rook hij een „sterke en vreemde geur” op zijn kamer. Achteraf bleek dat hij uren in de kamer had doorgebracht met een lijk onder het bed.