Drie meisjes en twee vrouwen met kerst doodgeschoten in huis Arkansas

Volgens het bureau van de plaatselijke sheriff zijn de slachtoffers allemaal familie van elkaar, meldde ABC News. Sheriff Shane Jones gaat ervan uit dat de dader een van de doden is. Er wordt uitgegaan van moord. Verdere verdachten zijn niet in beeld.

Nabestaanden zijn met deze foto een inzamelingsactie gestart. Ⓒ Gofundme

Agenten gingen ter plekke nadat een familielid de lichamen ontdekte en de politie inschakelde. Uit onderzoek bleek dat ze allemaal waren doodgeschoten. „Dit soort zaken is overal uitzonderlijk. We kunnen alleen maar bidden voor deze familie die net is verwoest”, aldus Jones. Wat het motief is voor de schietpartij wordt nog onderzocht. De namen van de slachtoffers zijn nog niet officieel gedeeld.

’Op zichzelf staand incident’

„Op dit moment denken we dat dit een op zichzelf staand incident is en we hebben niet het gevoel dat er nog gevaar is voor de lokale bevolking”, aldus de politie in een verklaring.