Treinen Zuidas rijden weer

Afgelopen vrijdag en zaterdag reden er helemaal geen treinen naar en van station Zuid en Rai vanwege werkzaamheden op de Zuidas. Daarbij werd een drie miljoen kilo wegend betonnen dakdeel op zijn plek geschoven, dwars door de A10 en het spoor. Daarvoor moest een groot gat gegraven worden, waarvoor een deel van de snelweg en het treinspoor verwijderd moest worden en treinverkeer onmogelijk was. Voor auto’s is dat richting Utrecht en Amersfoort nog steeds het geval.

Chaos

De mega-klus in Zuid leverde vrijdag een ongekende verkeerschaos op rond de hoofdstad, waarbij reizigers soms meer dan twee uur onderweg waren. Op werkdagen rijden anders 10.000 auto’s per uur via de zuidelijke ringweg, die toen allemaal een andere route moesten kiezen waardoor alle wegen volliepen en er geen doorkomen meer aan was. In het weekend gaan er anders 85.000 per dag via Amsterdam-Zuid, die nu ook een alternatief moeten vinden.

„Vandaag is er ons alles aan gelegen om - nu het treinspoor weer op zijn plaats is gelegd - ervoor te zorgen dat de A10 Zuid maandagochtend om 05.00 uur voor de spits weer in gebruik genomen kan worden”, zegt woordvoerder Yeter Atmaca van Zuidasdok. „Als er geen gekke dingen gebeuren moet dat lukken, want vooralsnog liggen we op schema.”

Dat betekent wel dat de honderden medewerkers die betrokken zijn bij de megaklus geen tijd kunnen verspillen, want om de A10 weer in oude luister te herstellen moet er keihard gewerkt worden. Zo moet het nieuwe asfalt in drie lagen worden aangebracht: een onderlaag van 270 ton, na het afkoelen volgt een tussenlaag van 250 ton en tot slot volgt – ook weer na het afkoelen – een deklaag van 170 ton.