BBB-leider Caroline van der Plas voorlopig niet in de media wegens bedreigingen

„De anti-boerlobby of de anti-BBB-lobby draait op volle toeren. De haatberichten nemen in hevige mate toe en ook doodsbedreigingen komen nu binnen”, aldus Van der Plas. „Kennelijk wordt BBB te groot in de peilingen en vinden mensen dan dat ze haat over je heen mogen storten.”

De bedreigingen komen volgens BBB uit de hoek van mensen die boos zijn over de recente boerenprotesten, waarbij afval en puin op snelwegen is gedumpt. ,,Op de een of andere manier is het de afgelopen 24 uur gecumuleerd”, zegt Henk Vermeer, fractiesecretaris van BBB. ,,Sommige mensen denken dat als één individu iets doet, dat een politieke partij daarvoor verantwoordelijk is. Maar dat is onzin.”

Van der Plas deed woensdag een oproep aan boeren om niet de wet te overtreden bij de protestacties en te stoppen met snelwegblokkades. ,,Maar sommigen vinden dat te weinig”, aldus Vermeer. Hij zegt dat Van der Plas en haar partij zelf hebben besloten om een stapje terug te doen. Dat is geen advies geweest van de politie. Over beveiligingsmaatregelen wil de partij niets zeggen. ,,Werkbezoeken kondigden we al een maand niet meer van tevoren aan”, zegt Vermeer wel. Op de vraag of er aangifte is gedaan, zegt hij: „Er lopen wel dingen.”

Tot en met komend weekend heeft Van der Plas al haar afspraken afgezegd. ,,Volgende week kijken we verder”, aldus Vermeer.

Via Twitter liet Van der Plas woensdagavond al weten dat zij werd bedreigd. Ze toonde berichten van ene ’True Piece’, die schrijft dat ’ik nul medelijden heb als Caroline van der Plas of Gideon van Meijeren (FvD-Kamerlid, red.) iets wordt aangedaan door het opruien van het trekkertuig. Eigen schuld, en ja, er gaat iets gebeuren’.