Tien zalen in Amsterdam mogen meer dan 30 man binnenlaten

Volgens burgemeester Femke Halsema, als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, gaat het om culturele instellingen die van groot internationaal, nationaal of regionaal belang zijn en een vitale rol spelen voor de culturele infrastructuur.

Volgens Halsema kan er volgende week eventueel nog een instelling bijkomen, maar is het niet zo dat alle instellingen nu een verzoek kunnen indienen. „Ik realiseer me de willekeur, maar het blijft lastig, zeker met de hoeveelheid instellingen die wij hebben”, zei ze in de gemeenteraad.

Ze legde uit dat er is gekozen voor zalen die in de huidige 1,5 meter-situatie een minimale capaciteit van 100 bezoekers hebben. Halsema noemde dat „een redelijke ondergrens. Alle instellingen die er minder hebben, kunnen relatief makkelijk afschalen naar 30 personen.”

De veiligheidsregio zegt te snappen dat de maatregel pijnlijk is voor de culturele instellingen die achter het net vissen, maar tekent erbij aan: „Het rijk en de regio hopen erger te voorkomen door nu in grijpen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames dat nu wekelijks verdubbelt, moet worden teruggebracht.” De veiligheidsregio spreekt met het kabinet over extra financiële compensatie, bovenop de bestaande regelingen voor de cultuursector.