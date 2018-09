Veiligheidsregio verzweeg fout jodiumpillen in Limburg

Een woordvoerster van de VRLN bevestigde woensdag berichtgeving hierover in De Limburger. Volgens de krant schreef de regio aan de gemeenten dat het ’niet de bedoeling (is) dat dit uitgebreid gecommuniceerd gaat worden’.

De VRLN verspreidde in oktober jodiumpillen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Dat ministerie had een campagne gevoerd over de verspreiding van deze pillen. Die moesten naar gezinnen gaan die in een straal van 100 kilometer rond de kerncentrale in het Belgische Tihange wonen. De pillen verkleinen de kans op schildklierkanker bij een ramp met de kerncentrale.

Geen ruchtbaarheid

Maar in april bleek dat talloze gezinnen met kinderen nooit een jodiumpil hadden gekregen. Uit vier Midden- en Noord-Limburgse gemeenten meldden zich vanaf december al mensen met het verhaal dat zij geen jodiumpillen hadden gekregen. De VRLN heeft via de gemeenten deze mensen daarop alsnog tabletten gestuurd. Maar na overleg met het ministerie werd volgens de woordvoerster van de VRLN besloten geen ruchtbaarheid te geven aan de fout. Er kwam geen oproep aan andere ouders die geen pillen hadden gekregen om zich alsnog te melden.

„Wij hebben de gemeenten gevraagd aan te geven hoeveel ze nodig hadden. Dat hebben we gedaan. Het ministerie liet weten geen extra campagne nodig te vinden over de jodiumpillen. Die lijn hebben wij gevolgd”, aldus de woordvoerster.