Jama A. vrijgesproken van doden gehandicapte Dimitri, wel cel in voor overval

Twee weken voor de dood van Dimitri stond A., die meerdere veroordelingen voor ernstige geweldsdelicten op zijn naam heeft staan, opeens schreeuwend om geld in de slaapkamer van een 87-jarige man. A. sleurde hem de huiskamer in en dwong hem, onder bedreiging van vermoedelijk een breekijzer,geld af te geven.

Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat A. op 8 augustus 2020 in Nibbixwoud Dimitri met zeer veel geweld om het leven heeft gebracht, om hem daarna met diens scootmobiel in een sloot te dumpen. Dimitri was die avond met Jama A. gaan stappen in Hoorn. Het was de politie, door de ingrijpende verwondingen op het lichaam, al snel duidelijk dat Dimitri met geweld om het leven moest zijn gebracht.

Telefoon

Na de stapavond waren A. en Dimitri op de scootmobiel van Hoorn naar Nibbixwoud gereden. Op camerabeelden is te zien dat een scootmobiel richting een sloot rijdt. De rechtbank gaat niet mee in het standpunt van het OM dat alleen A. de dader kan zijn die op de beelden te zien is.

Omdat A. zelf verklaarde op het tijdstip van de moord thuis te zijn geweest, heeft de rechtbank aanvullend onderzoek laten doen naar de telefoon van A. door het Nederlands Forensisch Instituut. Het NFI acht het aannemelijk dat de telefoon A.’s router thuis kan hebben aangestraald. Daarom concludeert de rechtbank dat „niet buiten redelijke twijfel is vast te stellen” dat Jama A. betrokken was bij de dood van Dimitri. Van dat feit is hij daarom vrijgesproken.

’Verdriet’

Slachtofferadvocaat Priya Soekhai spreekt van „onbeschrijfelijk verdriet en teleurstelling” bij de nabestaanden van Dimitri: „In ons ogen is er overweldigend veel bewijs en daarom zagen we een vrijspraak ook niet aankomen. Onze hoop is nu gevestigd op een hoger beroep van het OM. Er zijn genoeg aanknopingspunten om deze verdachte bij het gerechtshof alsnog veroordeeld te krijgen.”

Het OM heeft veertien dagen de tijd om beroep aan te tekenen tegen het vonnis.