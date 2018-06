’Veel vragen over Natuurmonumenten’

Vragen over de doelstellingen van Natuurmonumenten met de aangekochte gebieden. Ook vragen over de doelen van de toekomstige aankoop van gronden. Vragen over de kennis van Natuurmonumenten met dieren. Ook vragen over wat Natuurmonumenten kan betekenen bij en voor bedreigde diersoorten in Nederland.

In het kader van deze noem ik korhoen, patrijs, fazant en een aantal weidevogels. Kunnen bepaalde, afgeschermde gebieden kraamkamers worden deze bedreigde diersoorten?

Aan buitenlandse diersoorten hebben wij geen gebrek, dierentuinen zitten er vol mee.

A. Bulten, Warnsveld