Man die varkenshart kreeg blijkt veroordeeld voor steekpartij: ’Hij verdient dit niet’

David Bennett (57) leed aan een terminale hartziekte, maar overleefde door als eerste mens ooit een varkenshart geïmplanteerd te krijgen. Tot afgrijzen van de familie van ene Edward Shumaker, blijkt nu: die man werd in 1988 neergestoken door de toen 23-jarige Bennett in Hagerstown, nabij Washington D.C. De futiele aanleiding: de toenmalige vrouw van Bennett was op de schoot van Shumaker gaan zitten. Bennett stak Shumaker daarop meermaals in de borstkas, buikstreek en rug.

Bekijk ook: Eerste mens krijgt hart van genetisch aangepast varken

Vrijgesproken voor moord

De man belandde in een rolstoel, en overleed 22 jaar later aan een hartaanval. Bennett werd veroordeeld voor mishandeling en kreeg een celstraf van 10 jaar, maar werd vrijgesproken voor moord. Een drama dat nog altijd niet verwerkt is door de familie van Shumaker. „Dat hart had naar iemand anders moeten gaan, iemand die het wel verdiende”, vindt zijn zus Leslie. „Ed heeft daarna enkel nog geleden. Terwijl Bennett een mooi leven mocht leiden. En nu krijgt hij zelfs een tweede kans met een nieuw hart.”

Het ziekenhuis dat de procedure bij Bennett uitvoerde, het University of Maryland Medical Center, wilde geen commentaar geven over het criminele verleden van de man. „Maar het sleutelprincipe in de gezondheidszorg is dat we iedereen die ziek is, behandelen”, aldus professor bio-ethiek Arthur Caplan van de universiteit van New York. „Wij maken geen onderscheid tussen heiligen en zondaars.”