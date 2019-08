Zwaardmoordenaar Stuttgart opgepakt

Volgens ooggetuigen vond de steekpartij plaats tijdens een ruzie op straat. Op een video van de moordpartij is te zien hoe de verdachte herhaaldelijk insteekt op het hoofd en de borst van het slachtoffer. Hij slaat uiteindelijk per fiets op de vlucht. Het slachtoffer was toen al niet meer te redden; de hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen.

Omdat de politie een klopjacht op de verdachte opende, kon hij vrij snel opgepakt worden. Het zou gaan om een 28-jarige Syriër die in 2015 in Duitsland asiel heeft gekregen, zo melden plaatselijke media. De verdachte en het slachtoffer zouden elkaar hebben gekend, omdat ze enige tijd in hetzelfde huis zouden hebben gewoond.

De politie zegt met de video van de moordpartij bekend te zijn en waarschuwt tegen het delen ervan. Dat kan strafrechtelijke consequenties hebben.