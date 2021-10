Topwetenschapper VS stapt op uit protest tegen woke-terreur

„Ik neem ontslag als directeur van het Berkeley Atmospheric Sciences Center (BASC) aan Berkeley”, schrijft Romps, tevens hoofd van de Physics of Climate Group aan Berkeley, op sociale media.

Hij verwijst naar de beslissing van een andere universiteit, MIT, om een toespraak van een klimaatwetenschapper te annuleren vanwege diens politieke denkbeelden.

„Deze wetenschapper doet fantastisch werk”, zegt hoogleraar Romps. Hij doelt op Dorian Abbot, een klimaatwetenschapper die jaren geleden ook al eens aan Berkeley te gast was, maar het middelpunt werd van een landelijke rel.

Woke

De ophef rond Abbot ontstond na een opinieartikel in Newsweek, waarin hij samen met Stanford University-hoogleraar Ivan Marinovic betoogde dat het huidige diversiteitsbeleid op universiteiten, bekend als ’Diversity, Equity, and Inclusion’, het principe van gelijke behandeling juist ondermijnt.

Hij kwam met een alternatief, kreeg de wind van voren op Twitter van „een klein groepje” woke-activisten en zag dat MIT een geplande afspraak afzegde. Dat blies het debat over cancel culture in Amerika nieuw leven in.

Mening

Na de beslissing van MIT besprak Romps of Abbot wellicht aan Berkeley kon spreken, maar hij kreeg intern weinig bijval. „Ik hoopte dat politieke of sociale meningen voor BASC geen verschil zouden maken”, schrijft prof. Romps in een uitgebreide verklaring.

Hij spreekt van een verlies voor de wetenschap. Bovendien laat de hele bekrompenheid volgens hem zien dat „bepaalde meningen verboden zijn geworden”, zegt hij, waardoor zelfcensuur, degradatie van het publieke debat en „politieke balkanisering” optreedt. Romps zal zijn taken aan het eind van dit jaar overdragen.