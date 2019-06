Rijxman: ’NPO zakt door ijs’

Rijxman laat zich via een statement op de NPO-site voor het eerst gedetailleerd uit over de plannen van minister Slob (Media). Hoewel ze erkent dat de Nederlandse kijker nog steeds buitengewoon tevreden is met de NPO-programmering, stelt zij dat eerdere inkomstendalingen al ten koste zijn gegaan van de kwaliteit van programma’s. „We zakken nu door het ijs.”

„Bezuinigingen van deze aard, bovenop die van de afgelopen jaren, zullen grote consequenties hebben voor de programmering, de kwaliteit van programma’s, voor de medewerkers van de omroepen en de NPO en dus voor alle Nederlanders.”

De komende maanden gaan NPO en politiek in gesprek over de uitwerking van de kabinetsplannen.