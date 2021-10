Medewerker waterzuivering vindt 50 euro in het riool: ’Zo word je een rijke stinkerd’

Medewerker Twan van Eijndhoven heeft het briefje gevonden. „In de zeef van één van de machines zagen we ineens een bankbiljet’’, vertelt hij tegen Hart van Nederland. ,,Tussen de rommel, het bleef nog net drijven. Een collega begon wat te vissen en haalde het er zo uit. Het bleek een briefje van 50 euro te zijn.’’

Groot raadsel

Het briefje is nog helemaal intact. Volgens Van Eijndhoven komt dat omdat papier van een bankbiljet wat dikker is. „Toiletpapier valt namelijk meteen uit elkaar als het in het water belandt. Het briefje was niet fris, maar we hebben het goed afgespoeld en met handzeep gewassen. Toen rook het verbazingwekkend lekker. Uiteindelijk klopt het dus tóch: geld stinkt niet, haha.”

Het is een groot raadsel hoe het briefje in het riool terecht is gekomen. Het zou goed kunnen dat iemand het in de wc heeft laten vallen. Maar het kan ook via een put op straat in het riool zijn beland.

Medewerkers hebben van het geld appelflappen voor het hele bedrijf gekocht.