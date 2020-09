Nederlander met zijn vrouw herenigd in Wuhan

De Chinese Wenjing en de Nederlandse Lute Brommer zijn na 9 maanden van noodgedwongen scheiding eindelijk weer herenigd in de Chinese stad Wuhan. Ⓒ De Telegraaf

WUHAN - De Nederlandse Lute Brommer heeft de afgelopen maanden zonder zijn Chinese vrouw Wenjing (32) in Hengelo de coronapandemie afgewacht. Nu is het echtpaar eindelijk weer herenigd in hun woonplaats Wuhan. ,,Het is fantastisch om weer thuis te zijn’’, aldus Lute.