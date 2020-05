Weer lichaam aangetroffen in water Amsterdam

De politie en een team van Forensische Opsporing zijn ter plaatse om de situatie en de omstandigheden te onderzoeken.

Het is nog onbekend of het om een misdrijf gaat, schrijft AT5.

Eerdere vondst

Eerder maandag werd ook een stoffelijk overschot in het water bij Oosterdok in Amsterdam aangetroffen. Of deze zaken met elkaar te maken hebben is niet bekend.