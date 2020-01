Veel wethouders gesneuveld in 2019

In Den Haag klapte de coalitie op de kwestie van integriteit. Het onderzoek van het OM naar mogelijke vriendjespolitiek en corruptie van twee wethouders leidde tot het vertrek van Groep De Mos/Hart voor Den Haag uit de coalitie. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Vorig jaar zijn 126 van de 1144 wethouders tijdelijk of definitief ten val gekomen om politieke redenen. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2019 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd. In 2018 sneuvelden 46 wethouders om politieke redenen. In 2017 waren dat er 79.