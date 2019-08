Meer Japanners op de vlucht voor storm Krosa

De autoriteiten vrezen overstromingen door een overvloedige regenval in minder dan een etmaal. Aanvankelijk werd 300.000 Japanners gevraagd te evacueren, maar dat aantal is inmiddels verdubbeld.

De storm is donderdag aan land gekomen in de prefectuur van Hiroshima, in het zuidwesten van Japan. Er zijn windsnelheden gemeten van 108 tot 144 kilometer per uur. De komende 24 uur wordt grote schade en overlast verwacht.

Vorig jaar stierven meer dan tweehonderd mensen in stortregens en overstromingen in delen van West-Japan. Tot dusver zijn geen grote persoonlijke ongelukken gemeld. Achttien mensen die tijdens een barbecue werden overvallen door een plotseling stijgend waterpeil in een rivier, onder wie een vijf maanden oude baby, konden door hulpdiensten in veiligheid worden gebracht.