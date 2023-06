Premium Het beste van De Telegraaf

Meesterkoks Albert Kooy en Luc Kusters pleiten vurig voor culinaire revolutie ’Schaam je niet voor Hollandse pot en knollen’

Door Reza Bakhtali

Ⓒ Rias Immink

We mogen met z’n allen wel wat trotser zijn op de Hollandse pot. Volgens SVH Meesterkoks Albert Kooy en Luc Kusters is het hoog tijd voor een culinaire revolutie, waarbij de traditionele Franse keuken plaatsmaakt voor de nieuwe Dutch Cuisine. „Als een Italiaan hoort dat je slagroom in zijn spaghetti carbonara doet, wordt hij gek! Ik mis die liefde voor de Nederlandse keuken.”