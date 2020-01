Steenrijke Spaanse ex-bankier veroordeeld wegens smokkel Picasso

De 83-jarige Botín probeerde volgens de aanklagers een schilderij van Pablo Picasso (1881-1973) op een jacht het land uit te smokkelen om het kunstwerk in het buitenland te verkopen. De Spaanse autoriteiten hadden bepaald dat het unieke werk het land beslist niet uit mocht, berichtten Spaanse media.

Jacht en privévliegtuig

De Franse douane op Corsica vond de Picasso in 2015 in een jacht van Botín, de Adix. Het was de bedoeling dat het met een gehuurd privévliegtuig naar Genève zou worden gebracht.

De verdedigers van Botín hebben alle punten uit de aanklacht betwist. Het schilderij zou bijvoorbeeld officieel nooit in Spanje zijn geweest. Botín kocht het in 1977 in Londen en het hing in de Adix, die onder Britse vlag vaart. Het kunstwerk is nu in een opslagplaats van het Museo Reina Sofía in Madrid. Botín is het kwijt, want de Spaanse staat claimt nu eigenaar van de Picasso te zijn.