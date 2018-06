’Kwetsbare burgers in de kou’

Den Haag heeft plannen om alle burgers met een arbeidsbeperking in een financieel keurslijf te persen. Een levenslang keurslijf.

Terwijl levenslang veroordeelden uitzicht moeten hebben op een correctie van de veroordeling, krijgen mensen met een arbeidsbeperking het volgende uitzicht: een gedeeltelijke betaling door de werkgever van het minimumloon. De werknemer met een arbeidsbeperking moet zelf een verdere aanvulling aanvragen tot 100 procent van het minimumloon. Aangezien deze aanvulling betaald wordt vanuit de Bijstandswet is er tevens steeds controle op de vermogenstoets. Ook wanneer er sprake is van een partner moet er gecontroleerd worden of er kortingen mogelijk zijn.

Zo gaan politici om met burgers die buiten hun schuld getroffen zijn door een arbeidsbeperking. Politici van democratische, sociale en religieuze huize. Uiteraard hebben zij financieel goed voor zichzelf gezorgd, zowel in het Haagse als bij de EU in Brussel.

Wanneer we dan ook nog zien hoe honderden miljoenen en soms miljarden euro’s op bedenkelijke wijze worden uitgegeven, dan komen er diepe gevoelens van schaamte dat de politiek vele kwetsbare burgers op zo’n schandalige manier wil bejegenen.

J. Klein, De Bilt